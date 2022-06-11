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Minikler okuyor

Yozgat’ta Yunus Emre İlkokulu’nda birinci sınıf öğrencileri tarafından okuma bayramı gerçekleştirildi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:42
Minikler okuyor

1/A Çalışkan Arılar sınıf öğretmeni Ramazan Kara öncülüğünde düzenlenen programda öğrenciler tarafından okuma bayramı gerçekleştirilerek, skeçler, canlı şarkı performansları, korolar, şiir dinletisi ve benzeri birçok etkinliğe yer verildi. Düzenlenen programa okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım sağladı. Yüzlerde gülücüklerin eksik olmadığı kutlamada öğrenciler seyirciler tarafından tam not aldı. 
Yunus Emre İlkokulu Çalışkan Arılar sınıf öğretmeni Ramazan Kara , “ Burada tüm vaktini, emeğini, becerisini, bilgisini öğrencilerine adamış bir öğretmen olarak bulunmaktayım. Bu durumdan ziyadesiyle mutluyum. Bir yıl boyunca çok emek verdik, çok çalıştık. Bu gün çalışmamızın meyvelerini bu salonda Çalışkan Arılar ailesi olarak hep birlikte toplamış bulunmaktayız. Temellerimizi sağlam attık. Çocuklarımızı vatanımıza hayırlı, yararlı evlatlar olmaları temennisiyle birinci sınıftan uğurluyoruz. Yolları aydınlık, gelecekleri başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Mutluyuz, gururluyuz. Hoş kalın, hoşça kalın çocuklarım” ifadelerini kullandı. 
Program sonucunda öğretmenlerinde başarı belgelerini alan öğrenciler 1’inci sınıftan kep fırlatarak mezun olmanın heyecanını yaşadılar.
Selma Şahin

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Minikler Okuyor
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