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Minikler futbola doydu

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen “Doktor Mehmet Yücel Minikler Futbol Şenliği”nin ikincisi Yozgat dış sahada düzenlendi.

13 Eylül 2022 Salı 02:11
Minikler futbola doydu

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen şenliğe Yozgat Spor 1959 FK, İlhan Özbay Futbol Okulu, Sorgun Belediyespor, Yapıtur 66 Yozgat Spor, Yerköy Konya Futbol Okulu, Akdağmadeni Sivas Spor Okulu, Yurdum Gençlik Spor ve Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor takımları olmak üzere toplam 9-10-11 yaş grubunda 8 futbol okulu ve takımı katıldı. 
Gerçekleşen şenlikle minik yeteneklerin müsabaka deneyimi kazanması ve spor yoluyla sosyalleşmeleri amaçlandı. Yozgat dış sahada oynanan futbol şenliğine katılan tüm takımların tamamı şampiyon ilan edilerek kupa verildi. Müsabakaları izlemeye gelen futbol severler, miniklerin yeşil sahadaki tatlı rekabetini izlemeye şahit oldu.
Düzenlenen futbol şenliği ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, “Buradaki amacımız gençlerimizi sahalara çekmek ve spor yapmalarını sağlamak. Hangi spor yaptıkları önemli değil. Bizim için önemli olan sağlıklı bir şekilde yetişmeleri. Bizde bunun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Müsabakalara katılan tüm sporcu kardeşlerimize, yönetici ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz futbol şenliğimizi ilimizde önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı yaparak şenliği geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Minikler Futbola Doydu
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