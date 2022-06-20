Minikler diplomalarını aldı

Merkez İdris Duyar 4-6 yaş Kur’an Kursunda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan programa İl Müftüsü Ali Gülden, Ürgüp İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, Şube Müdürü İbrahim Kelli ve davetliler katıldı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterilen büyük beğeni topladığı programda Müftü Gülden, Kur’an kursundan mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi. Programda açıklamada bulunan Merkez Kur’an Kursu Yöneticisi Ebru Duygu ise, “Merkez Kur’an Kursu 4-6 yaş grubunun hazırlamış olduğu bir programdır. Çocuklarımızla birlikte 2 ay emek vererek bu programa hazırlandık. Güzel bir program olduğunu umuyorum. Velilerimize de emeklerinden, katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz” dedi. Sema Nur Koçaker