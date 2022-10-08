Minik yazarların günü

Kaymakam Kemal Bey İlkokulu tarafından geliştirilen proje kapsamında “Küçük Kalemler Büyük Düşler” imza günü düzenlendi.

Gerçekleşen programa Kaymakam Recep Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Gerçekleşen programda açıklamada bulunan Kaymakam Recep Aydın, “Boğazlıyan Kaymakamlığı olarak ‘Eğitim Projeleri Destek Programı’ kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, hayallerini kitap haline getirdik. Kaymakam Kemal Bey İlkokulu tarafından geliştirilen bu proje ile çocuklarımız; hem yazmanın zevkine varacaklar, hem de yıllardır okudukları dinledikleri hikâyelerin kendileri tarafından yazılması onları çok heyecanlandıracaktı. Bizde bu heyecana ortak olduk. ‘Küçük Kalemler Büyük Düşler’ imza günü düzenledik ve çocuklarla birlikte olduk. Özgün bir eser ortaya koyan tüm çocukları canı gönülden tebrik ederim. İnanıyorum ki; geleceğin yazarları bu çocuklar içerisinden çıkacaktır.” dedi. »Haber Merkezi