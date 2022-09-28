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Minik itfaiyeciler iş başında

Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

28 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Minik itfaiyeciler iş başında

Türkiye'de her yıl 25 Eylül - 1 Ekim aralığında kutlanan İtfaiyecilik Haftası kapsamında Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minik öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek haftalarını kutladı.
İtfaiye Müdürlüğü çalışanları ise minik öğrencilere yangının zararlarını ve yangından korunma yolları ile alınması gereken önlemleri anlattı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Celal Köse ise, “Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevimizin minik öğrencileri İtfaiyeci amcalarını ziyaret ederek günlerini kutladılar. Bizde onlar aracılığı bizim için hayatlarını tehlikeye atan kardeşlerimizin haftalarını kutluyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi 

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Minik Itfaiyeciler Iş Başında
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