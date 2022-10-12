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Minibüs alev aldı

Sorgun ilçesinde park halindeki minibüs alev aldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Minibüs alev aldı

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Sorgun Aydınlıkevler Mahallesi Çekerek Caddesi üzerinde yaşandı. Ö.Ç'ye ait olduğu öğrenilen 34 KN 230 plakalı minibüs, park halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Minibüsün yandığını gören araç sahibi ise sinir krizleri geçirdi. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı. »İHA

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Minibüs Alev Aldı
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