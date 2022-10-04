Milliyetçilik duygusu olmalı

Konuşmasında fiziksel özelliğin önemli olduğu kadar psikolojinin de önemli olduğundan bahseden Parlak, “Değerli Yozgat halkı, hizmet müdürlerim sevgili antrenör ve sporcularımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Haftası etkinlikleri açılış törenine hoş geldiniz. Sevgili gençler; bilindiği gibi kişiyi; fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden geliştiren-değiştiren ve bütünlük kazandıran en önemli unsurlardan birisi de spordur. Sevgili gençler; sporu tarif ederken onu sadece rekabetin kazandığı, fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmek doğru bir tanımlama olmaz. Spor aynı zamanda kişinin ruhsal ve sosyal gelişimine de katkı sağlayan önemli bir unsurdur. Bu nedenle sporu sadece yarışmak değil bir yaşam biçimi olarak değerlendirmek, hayatımızın bir parçası olarak görmek son derece önemlidir. Bu kapsamda; yediden yetmişe herkesi sporla buluşturacak ortamları hazırlayarak, gençlerin spora olan ilgisini artırmak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ana gayemizdir.” dedi. Milliyetçilik duygusunun olmasının gerektiğini sözlerine ekleyen Rasim Parlak, “Unutmayalım ki, bu güzel ülkenin bir ferdi olmaktan ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyan, milli ve manevi değerleri özümsemiş, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin varlığı en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşma adına da sizleri, İl Müdürlüğümüz ile Amatör Spor Konfederasyonu işbirliğinde gerçekleştireceğimiz Amatör Spor Haftası etkinliklerine katılmaya ve spor yapmaya davet ediyorum. Bu vesileyle hepinizin Amatör Spor Haftasını kutluyor, tüm antrenör, sporcu ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi