Milli Takımda Yozgatlı

Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü takımı teknik direktörü Enes Atmaca ve oyuncu Zehra Karadavut’un aday kadroda yer aldığı bildirildi.

Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor takımı kulüp başkanı Musa Saydam konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aday kadroda oyuncumuz Zehra Karadavut ve hocamız Enis Atmaca da yer aldı. İlimiz ve kulübümüz adına bizleri gururlandırdılar. Oyuncumuzun kamp sonrasında kadroda yer alacağını inanıyoruz. Milli takım kadrolarına daha fazla oyuncu gönderebilmek öncelikli hedefimizdir. Bu hususta tüm gayretimizle çalışıyoruz. Oyuncumuza, hocamıza ve milli takımımıza başarılar diliyoruz” dedi. »Haber Merkezi