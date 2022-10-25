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Milli gurur

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Atiye Gülseven Kadın Hentbol A Milli takımına davet edildi.

25 Ekim 2022 Salı 02:16
Milli gurur

 
Geçtiğimiz sene U17 Kadın Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu Gülseven hem takımı hem de U17 milli takımı bünyesinde gösterdiği performans ile A Milli takım antrenörlerinin dikkatini çekti. 
A Milli takım kampına davet edilen Atiye Gülseven dün Ankara’da başlayan milli takım kamp kadrosuna dahil oldu. 
2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri müsabakasında Ankara’da İngiltere ile iki müsabaka oynayacak olan Hentbol Kadın A Milli takım kadrosunda yer alacak olan Gülseven, A Milli Kadın Hentbol takımında da başarılı olmak istiyor. 
Kadın Hentbol A Milli Takımı Başantrenörü Costica Buceshi gözetiminde 4 Kasım tarihine kadar İngiltere ile oynayacağı müsabakaya hazırlanacak. 5 ve 6 Kasım tarihlerinde ise İngiltere ile iki müsabakaya oynayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Gülseven, geçtiğimiz sene U17 kadın milli takımı forması ile başarılı müsabakalar çıkardığını ve bir müsabakada da maçın oyuncusu seçildiğini hatırlattı. 
“HAYALİMİ 
GERÇEKLEŞTİRDİM”
U17 kadın milli takımında mücadele ederken hep A milli takım formasını giyme hayali yaşadığını dile getiren Gülseven, “Bu hayalimi şimdi gerçekleştirdim. Dün Ankara’da başlayan A Milli takım kampına dahil oldum. 5 ve 6 Kasım tarihlerinde İngiltere ile oynayacağımız Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1’inci tur müsabakalarına çok iyi hazırlanacağız. İngiltere ile oynanacak olan müsabakada süre alabilmek için kamp dönemini çok iyi geçirmek istiyorum. A milli takımımızın vazgeçilmez oyuncuları arasında olmak için çok iyi çalışmam gerektiğinin farkındayım ve çok iyi çalışıp İngiltere ile oynayacağımız müsabakada da kendimi kanıtlayacağım” dedi. 
“GURUR VERİCİ”
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise geçtiğimiz yıl U17 Kadın milli takımı ile başarılı müsabakalara çıkan ve kendini kanıtlayan oyuncusu Atiye Gelseven’in A Milli takımına davet edilmesinin gurur verici olduğunu belirtti. 
Oyuncusuna güvendiğini ve A Milli takım forması ile başarılı olacağına inandığının altını çizen Atmaca, Ortaokuldan beri üzerinde çok durduğu ve hentbolda bir yerlere gelmesi için çok uğraş verdiği sporcusu Atiye Gülseve’in hentbolun zirvesinde yer almasından dolayı gururlandığını ve duygulandığını vurguladı. 
Verdiği emeklerin karşılığını aldığına değinen Atmaca, “Atiye arkadaşımız gerçekten çok özverili bir sporcu. Çok çalıştı kendine belirlediği hedefe de ulaştı. Atiye gibi diğer sporcularımızın da hedefleri büyük. Yozgatlı diğer sporcularımızda bir gün A milli takım formasını giyecektir. Takımımızın birçok oyuncusu genç, yıldız milli takım kamplarına dahil edildi. Onlarda milli takım formalarını giyeceklerdir. Bize milli gururu yaşatan Atiye Gülseven kardeşimizi tebrik ediyor, İngiltere ile oynayacağımız müsabakada da hem A Milli takımımıza hem de oyuncumuz Atiye Gülseven’e başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Milli Gurur
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