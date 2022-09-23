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Milli güreşçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli güreşçiler hemşehrimiz Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü kabul etti.

23 Eylül 2022 Cuma 02:11
Milli güreşçileri kabul etti

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, 5. kez dünya şampiyonu olan Kayaalp ile 3. kez dünya şampiyonluğu kazanan Akgül'ü başarılarından dolayı tebrik ederek kendilerinden olimpiyat şampiyonluğu da beklediklerini söyledi.
Dünya Güreş Şampiyonası'nı 4'ü altın, 7 madalya ile tamamlayan milli takım sporcularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Oktay, milli güreşçileri beraberinde getirdikleri madalya ve kemerlerle görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Altın madalyalarını grekoromen stil 130 kiloda kazanan Kayaalp ve serbest stil 125 kiloda elde eden Akgül ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. »AA
 

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Milli Güreşçileri Kabul Etti
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