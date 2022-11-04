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Milletvekillerine ziyaret

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, muhtarlar ile birlikte mecliste milletvekillerini ziyaret etti.

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Milletvekillerine ziyaret

35 mahalle ve köy muhtarları ile mecliste Yozgat milletvekillerini ziyaret ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Muhtarlarımızla birlikte Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’i mecliste ziyaret ettik. Muhtarlarımız taleplerini iletti, çalışmalarımızı değerlendirdik. Kıymetli vekilimize ilgi ve alakasından dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim.” dedi.
Muhtarlar ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i de ziyaret ettiklerini belirten Ekinci, “Meclis mesaimizde muhtarlarımızla birlikte Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’i ziyaret ettik. Muhtarlarımız taleplerini ilettiler. Projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sayın vekilimize ilgi ve alakasından dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim.” diye konuştu.
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, “Sorgun ilçemizden Belediye Başkanımız Erkut Ekinci önderliğinde ilçemizin 35 mahalle ve köy muhtarları ile birlikte mecliste bir toplantı gerçekleştirdik. Ülke gündemini değerlendirdikten sonra talep ve beklentilerini konuştuk. Notlarımızı aldık, ilgililerle en kısa zamanda irtibata geçip çözüm arayışı içerisinde olacağız. Değerli muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi
 

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Milletvekillerine Ziyaret
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