Milletvekili Arslan’dan ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen; geçmiş dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, geçmiş dönem AK Parti Van Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, Başkan Köse’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Köse, belediye olarak yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında konuklarına bilgiler verdi.

Köse, ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti. »Haber Merkezi