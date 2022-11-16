Milletin kapısı

Vali Ziya Polat, Açık Kapı’da vatandaşın sorunlarını sıkıntılarını dinliyor.

Vatandaşlarla üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı’da vatandaşların sorunları dinlenmeye devam ediyor.

Proje hakkında bilgi veren Vali Polat, “Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak talepler iletilebilir. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile başvuru sahibine en kısa süre içerisinde bildiriliyor” dedi.

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