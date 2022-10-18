Duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Zararsız, “Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci kardeşimizi kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Amasra'dan gelen haberler, milletimizin yüreğini dağladı. Ocaklara ateş düştü. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Zararsız yapmış olduğu açıklamada; “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, hayatlarının baharında toprağa düşen maden emekçisi kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, başta madenci kardeşlerimizin aileleri olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun ve başsağlığı dileğinde bulunuyoruz. HAK-İŞ olarak, göçük altındaki madenci kardeşlerimizin sapasağlam kurtarılmasını temenni ediyoruz. Yaralanan madencilerimize acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye’de son 20 yıl içinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara olarak iş kazalarının oluşturduğunu yaşadığımız bu kaza bize acı bir şekilde hatırlatmaktadır. İş kazalarının yüzde 95’inin önlenebilir kazalar olmasına karşın, neredeyse her gün, koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği işyerlerinde ortaya çıkan ‘kazalar’ sonucunda işçiler hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Gerekli ve yeterli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği alanında bir zihniyet dönüşümü yaşanmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği maalesef görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallerin, eksikliklerin ve hataların faturası doğrudan ölümdür. Bu bir gün madende, inşaatta, bir gün tekstil fabrikasında görülmektedir. HAK-İŞ olarak, kazalarda emekçilerimizi kaybetmek istemiyoruz. Amasra’da yaşanan bu kazanın bütün yönleriyle incelenerek, varsa eksikliklerin tespit edilmesini, gerekli tedbirlerin acilen alınarak bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmesini istiyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenab-ı Hak'dan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyor; halen göçük altında olduğu belirtilen işçi kardeşlerimize salimen en kısa sürede ulaşılmasını temenni ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

