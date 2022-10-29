“Milletimizin bağımsızlığı demektir”

Cumhuriyetin, milletimizin bağımsızlık ve egemenliğinin sembolü olduğunu belirten Necip Taşkın, 19

Mayıs 1919’da Samsun da yakılan milli egemenlik meşalesiyle başlayan mücadelenin 29 Ekim 1923’te

Cumhuriyetle taçlandığını söyledi.

Emperyalist devletlerin, bu milletin bileğine esaret zincirlerinin vurulamayacağını anladığına dikkat çeken Taşkın, Cumhuriyet ile vatandaşlığını kazanan milletimizin aydınlık yolda 99 yıl boyunca ilerleyerek Cumhuriyetine ve Atasına sahip çıktığını söyleyerek şunları ifade etti: “Tarihi ve kültürel olarak zengin olan bu topraklarda özgürlük ve bağımsızlık kolay kazanılmamıştır. Büyük coşku, gurur ve mutluluk içerisinde kutladığımız Cumhuriyet’in 99’uncu yılında milletimizin içten ve dıştan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı uyanık olması, milli birlik ve beraberliğimizi koruyabilmek için birbirine kenetlenmesi ve sağduyulu olması gerekir. Atatürk ve silah arkadaşlarının ve aziz vatan evlatlarının milletimize armağan ettiği en büyük hediye olan Cumhuriyet, millet olarak kapsamlı bir şekilde ilerlememizi sağlamıştır. Hiç şüphesiz Cumhuriyet, milletimizi layık olduğu yere taşımıştır. Milli mücadele ile milletimiz, bağımsız ve demokratik bir devlet kurarak yaşamak arzusunda olduğunu dünyaya kararlılıkla göstermiştir. Bu kararlılık, Türk devletinin bekası ve milletimizin geleceği, huzuru, mutluluğu ve refahı açısından önemli bir rehber olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının iman, inanç ve özgüvenleriyle Türkiye Cumhuriyet’i kurulmuştur. 99’uncu yılını kutladığımız özgürlük ve istiklalimizin simgesi olan Cumhuriyet Bayramı, bu milletin bayramıdır. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatan toprakları için kanlarını akıtan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” »Haber Merkezi