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‘Millete hesap verecekler’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla açıklamada bulundu.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
‘Millete hesap verecekler’

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain kalkışmasına şahitlik ettiğini vurgulayan Milletvekili Keven, “Yıllarca devletin her biriminde yuvalanan hainler ABD'den aldıkları talimat ile 15 Temmuz günü harekete geçtiler ancak güvenlik güçleri ile milletimizin direnişi ve siyasi partilerin Meclis'te el ele vermesi sonucu bu hareket çok şükür başarısızlığa uğratıldı.
251 yurttaşımız şehit oldu, binlerce yurttaşımız yaralandı, gazi oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum.
Hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum.
FETÖ, 12 Eylül sonrası yeniden şekillendirilen ülkemizde hücre hücre örgütlendi. Bunu teşhir eden gazeteciler öldürüldü. Bunun üzerine giden savcılar görevden alındı, sürgün edildi. 2002'den sonra ise AKP iktidarıyla birlikte aleni bir şekilde devletin her birimine yayılmaya başladı.
AKP iktidarı döneminde FETÖ'nün kapısında el etek öpenler, Pensilvanya'ya gidip terör örgütü başından icazet alanlar bürokraside, siyasette, ticarette hızlı bir şekilde yükseldi.
O dönem tüm uyarılara rağmen okyanus ötesinden selam getiren, selam götüren, terör örgütü başını ziyaret etmek için sıraya giren siyasiler, milletvekilleri, bakanlar hukuki bir karşılığı olmayan 'kandırıldık' sözcüğüyle çabucak aklandı.
FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatlarında en ön sırada oturan, Bank Asya ve kolej açılışlarında kurdele kesen bakanlar hukuki bir karşılığı olmayan 'kandırıldık' sözcüğüyle çabucak aklandı.
Terör örgütü başına ‘Artık bitsin bu hasret!’ diye seslenen, ‘Ne istedilerse verdik!’ diye itirafta bulunan, Ergenekon davasının savcısı olduğunu söyleyen Dönemin Başbakanı Erdoğan hukuki bir karşılığı olmayan 'kandırıldık' sözcüğüyle çabucak aklandı.
FETÖ, TSK başta olmak üzere devletin her biriminde yuvalanırken, TSK üzerinde türlü kumpas ve iftira kampanyaları düzenlenirken, Zaman ve Taraf gibi operasyon gazetelerinde yurtsever subaylar hedef gösterilirken, hatta Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ sanık sandalyesine oturtulurken sessiz kalanlar ve destek olanlar bu milletin hafızasında daima yer edinecektir.
Tarih, Ergenekon kumpasının savcısını da avukatını da unutmayacaktır!
Bugün, diğer cemaat ve tarikatların militanlarını bürokrasiye, yargıya, askeriyeye yerleştirmeye, devletin kurumlarını çeşitli cemaatlere paylaştırmaya devam edenler er geç bu millete hesap verecektir!” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Millete Hesap Verecekler
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