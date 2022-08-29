Millet bahçesine ziyaret

Yozgat’ın ilk millet bahçesinin Saraykent’e yapıldığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz:“İlçemize 12 Milyon TL’lik yatırımla 30 bin metrekarelik alanda müthiş bir Millet Bahçesi yapıldı. Divanlı Göleti’ne cepheli millet bahçemizde 674 m2'lik kapalı alan bulunuyor. Bu alanın 544 m2'lik kısmı Millet Kıraathanesi olarak tasarlanmış vaziyette. Millet Bahçemiz; Seyir iskelesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, oturma grupları ve geniş yeşil alanları ile sadece Saraykent'e değil Yozgat'a da değer katan bir yatırım… Rabbimiz bu önemli yatırıma vesile olan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum.”dedi.

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