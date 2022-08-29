Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.146,10
ALTIN
1.014,00
DOLAR
18,18
STERLİN
21,27
EURO
18,07

Millet bahçesine ziyaret

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, geçtiğimiz ay Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açılışı yapılan Millet Bahçesini ziyaret etti.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:28
Millet bahçesine ziyaret

Yozgat’ın ilk millet bahçesinin Saraykent’e yapıldığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz:“İlçemize 12 Milyon TL’lik yatırımla 30 bin metrekarelik alanda müthiş bir Millet Bahçesi yapıldı. Divanlı Göleti’ne cepheli millet bahçemizde 674 m2'lik kapalı alan bulunuyor. Bu alanın 544 m2'lik kısmı Millet Kıraathanesi olarak tasarlanmış vaziyette. Millet Bahçemiz; Seyir iskelesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, oturma grupları ve geniş yeşil alanları ile sadece Saraykent'e değil Yozgat'a da değer katan bir yatırım… Rabbimiz bu önemli yatırıma vesile olan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum.”dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Millet Bahçesine Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Aydıncık’ta toplu açılış
Aydıncık’ta toplu açılış
Sonuçlar güzel
Sonuçlar güzel
iddialar yalanlandı
iddialar yalanlandı
Başkan Akay Boğazlıyan’da
Başkan Akay Boğazlıyan’da
Başer’den ziyaret
Başer’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim