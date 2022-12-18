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Millet Bahçesinde çalışmalar başladı

Sorgun ilçesinde Mükremin Göleti etrafında bulunan 259 dönümlük araziye yapılacak olan Millet Bahçesi inşaatı başladı.

18 Aralık 2022 Pazar 02:44
Millet Bahçesinde çalışmalar başladı

İlçede yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturacak olan Millet Bahçesi inşaatı başladı. İnşaat çalışmalarının başlaması ile birlikte Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, çalışmaları yerinde inceledi.

Millet Bahçesi projesinin içerisinde Millet Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı ve Kır Bahçeleri gibi alanlar yer alacak.
İhalesi onaylanan proje hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Ekinci, "TOKİ tarafından 13.08.2021 tarihinde ihalesi yapılan Millet Bahçesi projesine 15.10.2021 tarihinde ihale sözleşme onayı alındı. Sorgun’umuzun değerine değer katacak olan Millet Bahçesi projemiz için çalışmalara başlandı. İçerisinde Millet Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçelerinin doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projemiz tamamlandığında Sorgunumuzu turizm merkezi haline getirecek özelliklere sahip kapsamlı bir Millet Bahçesi olacak inşallah. Sorgun Millet Bahçesi projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen bizzat gelerek yerinde incelemeler yapan hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Birlikte güzel işler yapacak ve bölgenin parlayan yıldızı olan ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. Sorgun’umuza hayırlı olsun." Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 10:26
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