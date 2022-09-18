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‘Mide bulantısı’ uyarısı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin mide bulantısı şikayetinin altında farklı etkenlerin yatabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

18 Eylül 2022 Pazar 02:11
‘Mide bulantısı’ uyarısı

Mide bulantısı; gıda zehirlenmesi, ishal, taşıt tutması, aşırı yağlı ve ağır besinlerin tüketilmesi, gastrit ve reflü gibi mide hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Dr. Şahin, mide bulantısının sıklıkla kusmanın da eşlik ettiği bir rahatsızlık olduğunu ve altında yatan nedenin araştırılması gerektiğini vurguladı. 
Şahin, “Mide bulantısını kusma takip edecekse hasta saniyeler içinde terler, ağzı sulanır, kalp atımı yavaşlar, karın kasları aniden kasılır ve öğürerek mide içeriğini dışarı çıkarır. Kişi, kustuğu zaman genellikle rahatlama hisseder. Mide bulantısı ve takibinde kusma; ilaç, enfeksiyon, inflamasyon, psikojenik, hormonal gibi çok çeşitli sebeplere bağlı olarak omurilik soğanının dorsal kısmında retiküler formasyon içinde bulunan bulantı merkezinin ve soliter çekirdeğin sinirsel olarak uyarılması sonucu ortaya çıkar” şeklinde konuştu.
BULANTININ NEDENLERİ
Mide bulantısı nedenleri hakkında da bilgiler veren Şahin, “Mide bulantıları genellikle, gıda zehirlenmeleri, akut mikrobik ince ve kalın bağırsak enfeksiyonları (ishaller), gastrit, reflü, akut-kronik karaciğer iltihapları, akut-kronik karaciğer yetmezliği, safra kesesi taş çamur iltihapları, pankreasın akut iltihapları nedenleri ile ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, mide, kolon, pankreas kanserleri, metastatik kanserler, lenfoma beyin tümörleri, kişinin kemoterapi-radyoterapi görmesi, migren ve baş ağrıları, hareket, denge, görme, koku duyularının kolinerjik reseptörlerle uyarılması nedenleriyle de ortaya çıkabilir” açıklamasında bulundu.
BULANTININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Mide bulantısı tedavisindeki yol ve yöntemler hakkında bilgiler veren Şahin, “Mide bulantısına neden olan hastalığın tedavi edilmesiyle, kan sıvı elektrolit açığının giderilmesiyle, bulantı önleyici ilaçlarla semptomatik tedavi yapılmasıyla gerçekleştirilir. Ayrıca, kusmaya yol açacak ilaçlar kesilir” diye konuştu. Şahin, zencefilin de mide bulantısına iyi geldiğine vurgu yaparak, “Mide bulantısının nedeninin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle mide bulantısı yaşanması durumunda hekime başvurulmalıdır” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Mide Bulantısı Uyarısı
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