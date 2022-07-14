Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.408,08
ALTIN
970,44
DOLAR
17,43
STERLİN
20,73
EURO
17,53
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

MHP’den ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla Akdağmadeni ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
MHP’den ziyaret

Ziyarette Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay’a, İlçe Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, MHP İlçe Başkanı Adem Alıç, Belediye Meclis Üyeleri, il ve ilçe Yöneticileri eşlik etti. 
Yukarı Çulhalı Köyünde geçirdiği Trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybeden Duran Güngör'ün ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunan Milletvekili Sedef ve beraberindekiler, daha sonra Akdağmadeni Yukarı Çulhalı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği Köy Festivaline katıldı.
VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ
Davulbaz köyünde Köy Muhtarı Ramazan Güler'in misafiri olan heyet, burada yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet edip, talep ve beklentilerini dinledi. Kayakışla köyünde vatandaşlarla buluşarak bayramlaşan Milletvekili Sedef ve beraberindekiler, köyde yaşayan vatandaşların taleplerini alarak eksikliklerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmaların yapılacağını bildirdi. Ziyaret kapsamında Muşalikalesi köyünü ziyareti eden MHP heyeti, kısa süre önce yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletip talep ve isteklerini aldılar. 
Yoğun geçen bayramlaşma ve ziyaret programları Karadikmen Köyü ve Oluközü Beldesi Konacı Mahallesini ziyaretle son buldu. »Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
MHPden Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anız yakmayın!
Anız yakmayın!
Esnafla bir arada
Esnafla bir arada
Hızlı tren yine ertelendi
Hızlı tren yine ertelendi
Belediyeye ziyaret
Belediyeye ziyaret
Bu belirtiler varsa dikkat!
Bu belirtiler varsa dikkat!
Halkla buluştu
Halkla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim