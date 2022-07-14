MHP’den ziyaret

Ziyarette Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay’a, İlçe Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, MHP İlçe Başkanı Adem Alıç, Belediye Meclis Üyeleri, il ve ilçe Yöneticileri eşlik etti.

Yukarı Çulhalı Köyünde geçirdiği Trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybeden Duran Güngör'ün ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunan Milletvekili Sedef ve beraberindekiler, daha sonra Akdağmadeni Yukarı Çulhalı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği Köy Festivaline katıldı.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Davulbaz köyünde Köy Muhtarı Ramazan Güler'in misafiri olan heyet, burada yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet edip, talep ve beklentilerini dinledi. Kayakışla köyünde vatandaşlarla buluşarak bayramlaşan Milletvekili Sedef ve beraberindekiler, köyde yaşayan vatandaşların taleplerini alarak eksikliklerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmaların yapılacağını bildirdi. Ziyaret kapsamında Muşalikalesi köyünü ziyareti eden MHP heyeti, kısa süre önce yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletip talep ve isteklerini aldılar.

Yoğun geçen bayramlaşma ve ziyaret programları Karadikmen Köyü ve Oluközü Beldesi Konacı Mahallesini ziyaretle son buldu. »Sema Nur Koçaker