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MHP' den davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgatlı vatandaşları 4 Eylül Pazar günü Sivas'ta yapılacak olan mitinge davet etti.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:22
MHP' den davet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 4 Eylül Pazar günü Sivas'ta '2023' e Doğru Aday Belli Karar Net' temalı miting düzenlenecek. Düzenlenecek olan mitinge tüm vatandaşları davet eden Başkan Irgatoğlu, "4 Eylül Pazar günü Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla Sivas'ta gerçekleşecek olan '2023'e Doğru; Aday Belli Karar Net' temalı mitinge katılmak isteyen hemşehrilerimizin ilçe teşkilatlarımıza bilgi vermesini rica ederiz. Katılımlarınız hareketimiz ve davamıza güç verecektir" dedi. »Haber Merkezi

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MHP Den Davet
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