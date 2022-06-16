Mezuniyet töreni

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Bölükbaşı da ilk kez bir tören ve eğlence düzenlediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla mesleki eğitim merkezi mezunlarının lise diploması alabilmeleri için yaptığı düzenlemeler neticesinde, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" diploması verildiğini ifade eden Bölükbaşı, "Son üç yıldır buradan mezun olan öğrencilere 'Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi' diploması veriyoruz. Bugün 140 öğrenciye diplomalarını vereceğiz. Öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, kurum idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA

