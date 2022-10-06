Mezuniyet sevinci

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Gebe Okulu’nu tamamlayan anne adayları mezuniyet sevincini yaşadı. 2017 yılında açılan İlk Şehir Hastanesi olarak hizmete açılan Yozgat Şehir Hastanesi, Türkiye’nin ilk Anne Dostu, Bebek Dostu unvanına da sahip oldu. Alanında deneyimli ve eğitimli Ebe Demet Civan, Fizyoterapist Şule Kılınç Göğüş ve Ergoterapist İlay Güngör eşliğinde 5 haftalık eğitim sürecinde; Gebeliğin oluşumuz ve fizyolojisi, gebelikte tehlike belirtileri ve önlemler, gebelikte günlük yaşam, beslenme, doğum süreci ve doğum ağrısı ile ilaçsız baş etme yöntemleri (meditasyon, egzersiz, nefes egzersizi, masaj vb.),

yenidoğan özellikleri-bakımı-yıkanması-masaj, anne sütü ve emzirme, lohusalık, aile planlaması konularında eğitimler yapılmış olup, nefes egzersizi, meditasyon, gebelik egzersizi uygulamalarıyla desteklenerek gebeler bilgi ve beceri kazanmış olarak mezun oldular.

Eğitim sonunda doğum odaları gezdirilen ve ebelerle tanıştırılan gebelerin katılım belgeleri takdim edildi. Eğitim alan gebeler bu eğitimler ile kendilerini daha güvende hissettiklerini, daha bilinçli olduklarını ve ne yapacaklarını bildikleri için daha rahat hissettiklerini ifade edip, gebe okulu çalışanlarına ve Yozgat Şehir Hastanesi yönetimine teşekkür ettiler.

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