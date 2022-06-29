Mezuniyet sevinci

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Yemin ve Mezuniyet Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, öğretim elemanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, Fakülte birincileri Tuğba Birinci ve Hatice Kevser Çankaya’nın mezun öğrenciler adına yaptığı konuşma ile devam etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat azmi başarıya dönüştüren, kaliteden ödün vermeyen, genç ve dinamik kadrosuyla öğrencilerini dört yıl boyunca yetiştirmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bazında Çocuk Gelişimi, Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinden ilk kez, toplamda ise iki yüz öğrenciyi mezun verdiklerini dile getiren Dekan Polat: “Covid 19 pandemi sürecinde gözünüzden sakındığınız çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Özellikle uygulamalı bilimler olarak çocuklarınızı buraya çağırdık bizlere ve üniversitemize güvendiniz. Rektörümüzün öncülüğünde bu süreci etkin ve yetkin bir şekilde yürüterek kaliteli bir eğitim sürecinden geçirerek öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Milletini seven, toplumsal değerlerimizi özümseyen, önemseyen ve etik değerler doğrultusunda çalışarak hizmet verecek olan öğrencilerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Fakülte bazında ilk mezunlarını vermesi bakımından heyecanlı olduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise konuşmasında: “Bu ülkenin yarınları ve geleceğinin garanti altında olması bu evlatlarımızın donanımlarıyla ilgilidir. Güçlü, kararlı ve başarılı yarınlarımız, iyi bir eğitim rahlesinden geçen donanımlı ve nitelikli gençlerle mümkün olacaktır. Bu öğrenciler başarıya odaklanmış, kararlı, ahlaki normları dikkate alan, inanç odaklı birer sağlık neferleri olarak ülkesine ve insanlığa layıkıyla hizmet vereceklerdir. Başarının anahtarı hedeflerinizin gerçekçi olup olmamasına bağlı. Başarının anahtarı kendinize inanmanıza bağlı. Başarının anahtarı vatanınıza, milletinize ve ailenize yönelik sorumluluk bilincine bağlı. Yozgat Bozok Üniversitesi başarının tesadüfen olmadığını üniversitemizin mottosu olan kararlılıkla başarıya hedeflerinin anlamsız olmadığını sizlerin gösterdiği gayret ve çabalar doğrultusunda mezuniyetinizle bir kez daha ispatlamıştır” ifadelerine yer verdi.

Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Yarınlarımız, geleceğimiz olan Sevgili Gençler! Bizler bayrağı sizlere emanet edeceğiz. Sağlık sektöründe çok önemli görevler ifa edeceksiniz. Sizin donanımlarınız bu ülkenin yarınlarının daha aydınlık olması anlamına gelmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi bu idealle, bu hedef ve mottoyla sizleri en iyi şekilde yetiştirme gayret ve çabası içinde oldu. Bu açıdan ben üniversite rektörü olarak müsterihim. Başarının mimarı sizlersiniz. Şu anda başarıya şahitlik ediyorsak ya da sizler bugün anlamlı bir başarı hikâyesini kaleme alıyorsanız bu sizlerin azim ve çabasıyla olmuş demektir. Hiçbir başarı tesadüfi olmadığı gibi tek başına da değerlendirilemez. Başarının kaynağı siz olmakla birlikte başarınızın perçinlenmesinde fedakârlıkları ve özverileriyle gizli kahraman olan ebeveynlerinize de ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkenin yarınlarına yönelik hayalleri olan idealleri olan evlatlar yetiştirdiğiniz için siz değerli velilere çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizleri bugünlere taşıyan, sizi meslek sahibi yapan hocalarınızı da yürekten alkışlıyorum. Başarı kolektif aklın birlikte hareket etmenin, birlikte düşünmenin, birlikte karar vermenin ve birlikte yol haritası çizmenin ana unsurudur. Dolayısıyla burada bir başarı hikâyesinden bahsediyorsak bu başarının mimarları öğrenciler, hocaları ve siz değerli ebeveynlerisiniz.”

Konuşmasının sonunda mezun öğrencilere seslenen Karadağ: “Hayatınızın anlam ve değerini hiçbir zaman ıskalamayın. Göz açıp kapatıncaya kadar hayat bitip gidiyor. Hayatımıza doğru mana yüklemeye çalışın. Onurlu ve şerefli şekilde, kimseyi ötekileştirmeden, mesleki değerlerinizi göz ardı etmeden, toplum barışını gözeterek sevgi ve saygı içerisinde değerlerinizin arkasında durun. Siz buradan mezun olsanız da Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğini hayatınızın sonuna kadar taşıyacaksınız. Biz sizleri hiçbir zaman unutmayacağız mezuniyetiniz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Çocuk Gelişimi, Ebelik ve Hemşirelik bölümü mezunları yemin ederek mezun olmanın gururu ve sevincini yaşadı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.

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