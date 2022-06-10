Mezuniyet heyecanı

Sakarya İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Nuri Karakaş gözetiminde mezuniyet balosu düzenlediler. Kent Parkta düzenlenen mezuniyet balosunda öğrenciler diplomalarını alırken, cübbe giyip kep attılar. Düzenlenen baloda öğrenciler gönüllerince eğlenirken buruk bir sevinç yaşadılar. İlkokul birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar sınıf öğretmenleri Nuri Karakaş ile birlikte eğitim öğretim hayatlarına başlayan öğrenciler öğretmenlerinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşarken aynı zamanda da ilkokulu bitirip ortaokula geçmenin sevincini yaşadılar. Sakarya İlkokulu 4-A Sınıf Öğretmeni Nuri Karakaş, 4 yıl önce A şubesinde eğitim öğretim hayatına başlayan öğrencilerini şimdi mezun etmenin sevincini yaşadığını söyledi. Hepsinin birbirinden değerli olan öğrencilerinin 4 yıl boyunca önce okuma yazmayı, ondan sonra sayı saymayı öğreniyorlar derken bugün mezun olarak Ortaokula gideceklerini vurgulayan Karakaş, ‘’İyisiyle kötüsüyle 4 yılı geride bıraktık ve öğrencilerimizi mezun ediyoruz. 6-7 yaşından itibaren öğrenci olarak yanıma gelen yavrularımın her anlarında yanlarında oldum. Yeri geldi düşmeye yüz tutmuş dişlerini çektik, yeri geldi doğum günlerini kutladık, yeri geldi çok güzel etkinlikler yaptık. Onlara hem okuma yazmayı, hem de hayatı öğretmeye, kendilerine hedefler belirlemelerine yardımcı olduk. Pırlanta gibi çocuklarımı şimdi mezun ediyorum ve bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum. Düzenlediğimiz mezuniyet balosunda, öğrencilerim gönüllerince eğlendi. Diplomalarını alan öğrencilerim cübbe giyip kep fırlattılar. Bu güzel ve anlamlı günde mezun olmanın heyecanını yaşadılar. Minik yavrularım ile bundan sonraki hayatlarında da bağımızı koparmayacağız. Ben inanıyorum ki her biri büyüdüklerinde çok iyi yerlere geleceklerdir’’ dedi. »Selma Şahin

»Rabia Şahin