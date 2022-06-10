Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
parçalı az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.571,57
ALTIN
1.020,98
DOLAR
17,19
STERLİN
21,69
EURO
18,33

Mezuniyet heyecanı

Yozgat'ta Sakarya İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri düzenlenen mezuniyet balosu ile cübbe giyip kep fırlatarak mezuniyet heyecanı yaşadılar.

10 Haziran 2022 Cuma 00:12
Mezuniyet heyecanı

Sakarya İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Nuri Karakaş gözetiminde mezuniyet balosu düzenlediler. Kent Parkta düzenlenen mezuniyet balosunda öğrenciler diplomalarını alırken, cübbe giyip kep attılar. Düzenlenen baloda öğrenciler gönüllerince eğlenirken buruk bir sevinç yaşadılar. İlkokul birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar sınıf öğretmenleri Nuri Karakaş ile birlikte eğitim öğretim hayatlarına başlayan öğrenciler öğretmenlerinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşarken aynı zamanda da ilkokulu bitirip ortaokula geçmenin sevincini yaşadılar. Sakarya İlkokulu 4-A Sınıf Öğretmeni Nuri Karakaş, 4 yıl önce A şubesinde eğitim öğretim hayatına başlayan öğrencilerini şimdi mezun etmenin sevincini yaşadığını söyledi. Hepsinin birbirinden değerli olan öğrencilerinin 4 yıl boyunca önce okuma yazmayı, ondan sonra sayı saymayı öğreniyorlar derken bugün mezun olarak Ortaokula gideceklerini vurgulayan Karakaş, ‘’İyisiyle kötüsüyle 4 yılı geride bıraktık ve öğrencilerimizi mezun ediyoruz. 6-7 yaşından itibaren öğrenci olarak yanıma gelen yavrularımın her anlarında yanlarında oldum. Yeri geldi düşmeye yüz tutmuş dişlerini çektik, yeri geldi doğum günlerini kutladık, yeri geldi çok güzel etkinlikler yaptık. Onlara hem okuma yazmayı, hem de hayatı öğretmeye, kendilerine hedefler belirlemelerine yardımcı olduk. Pırlanta gibi çocuklarımı şimdi mezun ediyorum ve bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum. Düzenlediğimiz mezuniyet balosunda, öğrencilerim gönüllerince eğlendi. Diplomalarını alan öğrencilerim cübbe giyip kep fırlattılar. Bu güzel ve anlamlı günde mezun olmanın heyecanını yaşadılar. Minik yavrularım ile bundan sonraki hayatlarında da bağımızı koparmayacağız. Ben inanıyorum ki her biri büyüdüklerinde çok iyi yerlere geleceklerdir’’ dedi. »Selma Şahin 
»Rabia Şahin

Anahtar Kelimeler:
Mezuniyet Heyecanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurtlu’dan ziyaret
Yurtlu’dan ziyaret
Kurum ile görüştü
Kurum ile görüştü
Şefaatli’de ek protokol
Şefaatli’de ek protokol
Fabrikaya ziyaret
Fabrikaya ziyaret
Federasyondan ziyaret
Federasyondan ziyaret
Sene-i devriyesinde unutulmadı
Sene-i devriyesinde unutulmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim