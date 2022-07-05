Mezun vermeye devam

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2021-2022 akademik yılı lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen mezuniyet törenleriyle diplomalarını aldı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni fakülte birincisi Samet Ulutürk’ün konuşması ile devam etti.

Ulutürk yaptığı konuşmada: “Heyecan ve umutla nice hayalleri gerçekleştirmek üzere 4 yıl önce başladığımız yolculuğumuzun sonuna gelmenin mutluluğunu yaşayarak mezun oluyoruz. Bundan sonra bizleri bekleyen meslek hayatımızda daha çok çalışarak, ilim yaparak, bilgi üreterek, ülkemizi bilimde, teknolojide, tam bağımsız kılmak ve bunu sürdürmek bizim borcumuzdur. Bunu başaracağımıza inancım ve güvenim tamdır” dedi.

Üniversite Rektör Yardımcısı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney yaptığı konuşmada: “Bugün mezun olan genç mühendislerimiz, eğitim hayatlarının zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok önemli çalışmalar ve projeler olduğuna inanıyorum. Üniversitemizde eğitim gördüğünüz süre içerisinde sizleri donanımlı ve nitelikli birer mühendis olarak yetiştirmenin çabası ve gayreti içerisinde olduk. Sizlerin bu bilinçle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve aileniz kadar Üniversitemizi de yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır. Bugünlere kadar sizleri fedakârlıkla yetiştiren ailelerinizi, hocalarınızı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başarının mimarları olan öğrencilerin, Üniversiteden aldıkları eğitim ile donanımlı bir şekilde mezun olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Rektör Karadağ, “Bu ülkenin yarınları ve geleceği olan gençlerimizin mezuniyet coşkusuna ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. Üniversitemizin “Kararlılıkla, Başarıya…” mottosuyla öğrencilerimizde bundan sonraki yaşantılarında da kendilerine bir hedef belirleyerek bir başarı hikâyesi yazmalarını isterim. Mezun olan gençlerimiz öncelikle kendilerine bir hedef ve ideal belirlemeli ve belirledikleri hedefe ulaşmak için çaba ve gayret göstermeli. Gösterilecek çaba ve gayretin sonunda başarı kendiliğinden gelecek ve istenilen hedefe ulaşılacaktır. Sizlerin meslek hayatınızdaki başarısı bizler için iftihar kaynağıdır. Bu duygularla başarının arkasındaki gizli kahramanlar olan ailelerimizi ve öğrencileri geleceğe hazırlayan hocalarımızı emek ve çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizin yolu ve bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.

Tören, dereceye giren öğrencilere diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin kep atmaları ile sona erdi.

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