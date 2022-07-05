Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.405,98
ALTIN
977,53
DOLAR
16,81
STERLİN
20,40
EURO
17,56

Mezun vermeye devam

Yozgat Bozok Üniversitesi fakültelerinde mezuniyet heyecanı devam ediyor.

05 Temmuz 2022 Salı 02:11
Mezun vermeye devam

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2021-2022 akademik yılı lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen mezuniyet törenleriyle diplomalarını aldı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni fakülte birincisi Samet Ulutürk’ün konuşması ile devam etti.
Ulutürk yaptığı konuşmada: “Heyecan ve umutla nice hayalleri gerçekleştirmek üzere 4 yıl önce başladığımız yolculuğumuzun sonuna gelmenin mutluluğunu yaşayarak mezun oluyoruz. Bundan sonra bizleri bekleyen meslek hayatımızda daha çok çalışarak, ilim yaparak, bilgi üreterek, ülkemizi bilimde, teknolojide, tam bağımsız kılmak ve bunu sürdürmek bizim borcumuzdur. Bunu başaracağımıza inancım ve güvenim tamdır”  dedi.
Üniversite Rektör Yardımcısı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney yaptığı konuşmada: “Bugün mezun olan genç mühendislerimiz, eğitim hayatlarının zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok önemli çalışmalar ve projeler olduğuna inanıyorum. Üniversitemizde eğitim gördüğünüz süre içerisinde sizleri donanımlı ve nitelikli birer mühendis olarak yetiştirmenin çabası ve gayreti içerisinde olduk. Sizlerin bu bilinçle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve aileniz kadar Üniversitemizi de yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır. Bugünlere kadar sizleri fedakârlıkla yetiştiren ailelerinizi, hocalarınızı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
Başarının mimarları olan öğrencilerin, Üniversiteden aldıkları eğitim ile donanımlı bir şekilde mezun olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Rektör Karadağ, “Bu ülkenin yarınları ve geleceği olan gençlerimizin mezuniyet coşkusuna ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. Üniversitemizin “Kararlılıkla, Başarıya…” mottosuyla öğrencilerimizde bundan sonraki yaşantılarında da kendilerine bir hedef belirleyerek bir başarı hikâyesi yazmalarını isterim. Mezun olan gençlerimiz öncelikle kendilerine bir hedef ve ideal belirlemeli ve belirledikleri hedefe ulaşmak için çaba ve gayret göstermeli. Gösterilecek çaba ve gayretin sonunda başarı kendiliğinden gelecek ve istenilen hedefe ulaşılacaktır. Sizlerin meslek hayatınızdaki başarısı bizler için iftihar kaynağıdır. Bu duygularla başarının arkasındaki gizli kahramanlar olan ailelerimizi ve öğrencileri geleceğe hazırlayan hocalarımızı emek ve çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizin yolu ve bahtı açık olsun” şeklinde konuştu.
Tören, dereceye giren öğrencilere diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin kep atmaları ile sona erdi.
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Mezun Vermeye Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşayan kültüre destek
Yaşayan kültüre destek
Belediyeden destek
Belediyeden destek
Mesai sürüyor
Mesai sürüyor
Astsubay kurtarılamadı
Astsubay kurtarılamadı
Sorunu yerinde inceledi
Sorunu yerinde inceledi
incelemelerde bulundu
incelemelerde bulundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim