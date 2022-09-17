Mezarlıklara sahip çıkıldı

Yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra belediye ekipleri tarafından merkez mezarlığında temizlik ve bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor. Mezarlık iç kısmında çıkan yabani otların temizlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Altıntaş, “Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine saygısı olmaz düşüncesinden yola çıkarak kasabamızın merkezinde bulunan mezarlığımızın bakım ve tadilat çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Burada yatan bütün Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet geride kalan ailelerine sabır sağlık sıhhat versin yüce Rabbim mekanları cennet bahçesi olsun inşallah” dedi.

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