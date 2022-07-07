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Mezarlıklar temizlendi

Şefaatli ilçesinde, belediye ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda ki yabani otlar temizlendi. 

07 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Mezarlıklar temizlendi

Vatandaşların mezarlıklarda rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışma yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Müjdat Karaca, "Mezarlık ziyareti yaparak, vefat edenlere dualar etmek, dinimizin bize vermiş olduğu önemli bir vecibe. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın anlamlı telaşı bizde de devam ediyor. Mezarlıklar yetişen yabani otlar temizlenerek, bayramda vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi. Mezarlık içerisindeki çevreye zarar veren çeşitli atıklar ile kuruyan otlar ve istenmeyen çalılar da temizlendi. Böylece, bayram ziyaretlerine hazır hale getirdik. Emeği geçen personelimize çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.
»Haber Merkezi
 

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Mezarlıklar Temizlendi
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