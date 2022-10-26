Mezarı başında anıldı

Şehadetinin yıldönümünde Kaymakam Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı Müjdat Karaca ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Emre Atahan, Şehit Altuntaş’u mezarı başında dua ederek andı.

Ardından şehit Jandarma Er Suat Altuntaş’ın Kuzayca köyünde ikamet eden abisi Öcal Altuntaş ziyaret edildi.

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