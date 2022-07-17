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Meydanlar doldu

Yozgat’ta hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

17 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Meydanlar doldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Daha sonra yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanında buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan vatandaşlar, birlik beraberlik ve kaynaşma örneği gösterdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ekrandan izlettirildi.
Cenker Doğan adlı vatandaş, “Milletimizin 15 Temmuz’a vermiş olduğu tepki ve büyük dirence, milletimizin devlet olan bağlılığı ve milletimizin bir arada olmasının sevinci 15 Temmuz’da yerinde yaşatılıyor. Ne mutlu Türküm diyene. Bu ruh her zaman bu memleketin insanlarının birer göstergesi olacaktır. Rabbim bundan sonra bizlere yeniden 15 Temmuz’ları yaşatmasın. Birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkede yaşamayı nasip etsin. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz bizim tarihimize her zaman yeni bir başlangıcın bir simgesi olacak" dedi.
»AA/İHA
 

Son Güncelleme: 16.07.2022 21:26
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Meydanlar Doldu
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