Akdağmadeni ilçesinde yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Mevsimin ilk kar yağışını heyecanla karşılayan çocuklar, beyaza bürünen sokaklarda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte ilçede seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.
Kar yağışını fırsat bilerek sokağa çıkan Muhammed Kerim Yıldız, “Akdağmadeni’ne mevsimin ilk karı yağdı. Sevinçliyiz, kartopu oynamaya çıktık. Yarın okullar tatil, kardan adam yapmayı düşünüyoruz.” dedi. »İHA
27 Kasım 2022 Pazar 02:28