Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42

Mevsimin ilk karı yağdı

Yozgat’ta mevsimin ilk karı Akdağmadeni ilçesine yağdı. Kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

27 Kasım 2022 Pazar 02:28
Mevsimin ilk karı yağdı


Akdağmadeni ilçesinde yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Mevsimin ilk kar yağışını heyecanla karşılayan çocuklar, beyaza bürünen sokaklarda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte ilçede seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.
Kar yağışını fırsat bilerek sokağa çıkan Muhammed Kerim Yıldız, “Akdağmadeni’ne mevsimin ilk karı yağdı. Sevinçliyiz, kartopu oynamaya çıktık. Yarın okullar tatil, kardan adam yapmayı düşünüyoruz.” dedi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Mevsimin Ilk Karı Yağdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cami inşaatını incelendi
Cami inşaatını incelendi
Müftülük heyeti ziyarette
Müftülük heyeti ziyarette
Kamışçık Köyüne ziyaret
Kamışçık Köyüne ziyaret
Kimlik faciası
Kimlik faciası
Köy ziyaretleri
Köy ziyaretleri
Keven’den ziyaret
Keven’den ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim