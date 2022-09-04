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Mevsim geçişlerine dikkat

Yozgat Sağlık İl Müdürü Dr. Fatih Şahin, mevsim geçişlerinde vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

04 Eylül 2022 Pazar 02:11
Mevsim geçişlerine dikkat

Sıcak ve güneşli havalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Şahin, Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece birden düşeceğini belirtti. Mevsimsel sıcaklığın yüksek olduğu günlerde sağlıklı beslenmenin önemini belirten Şahin, "Özellikle bu sıcak havalarda, sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarıda dolaşmamak gerekiyor. Mevsim meyveleri ve sıvı tüketmeliyiz. Mümkün olduğunca ağır yemeklerden kaçınarak sıvı almalıyız. Güneşte çok fazla gezildiğinde bayılmalar, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusma olabilir” şeklinde konuştu.
Şahin, "Güneşte çok fazla gezildiğinde bayılmalar, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusma olabilir. Yoğun güneş altında kalan meslekler olabilir. Eğer böyle bir duruma maruz kaldığında baş dönmesi, bulantı gibi şeyler hissettiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye ediyoruz” dedi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Mevsim Geçişlerine Dikkat
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