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Metruk binalar yıkılıyor

Yozgat Belediyesi, tehlike arz eden metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor. 

11 Eylül 2022 Pazar 02:11
Metruk binalar yıkılıyor

Şehirde metruk binaları yıkarak vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlayan Yozgat Belediyesi, diğer yandan kentsel dönüşüm projesiyle riskli ilan edilen yapıları ortadan kaldırıyor. 
Metruk binaların yıkımına başlandığını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “ Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde tehlike arz eden ve güvenliği tehdit eden metruk binaların yıkımını sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenliği için belediyemizce tespit edilen ve kanuni işlemleri tamamlanan tüm metruk binaların yıkımına devam edeceğiz” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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METRUK BiNALAR YIKILIYOR
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