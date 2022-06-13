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Meteoroloji uyardı

Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:31
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi geneli ile İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın kuzey ve batısı, öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi geneli, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Çankırı, Eskişehir) ile Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Çorum çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat, Samsun'un iç kesimleri), Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Antalya'nın kuzeybatısında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli sağanak dolayısıyla yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. AA

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Meteoroloji Uyardı
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