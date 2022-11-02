Mesleğine anlam verdi

Yapmış olduğu anlamlı çalışma kapsamında öğretmen Muhammed Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti.

Ziyarette yapmış olduğu çalışma hakkında bilgi veren öğretmen Muhammed Aksoy, misafirperverlikten dolayı Müdür Nuri Aksoy’a teşekkür etti.

“Öğretmenlik; samimiyet, vicdan ve sorumluluk isteyen bir meslektir. Öğretmenlik, fedakârlıkla yoğrulmuş gönül işçiliğidir.” diyen Aksoy, “Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Aksoy, gönüllü ve ücretsiz olarak öğrencilerine kurs vermeye başlamış ve öğretmenlik mesleğine anlam vermiştir. Bu düşüncede olan öğretmenlerimiz oldukça gelecek güven içerisinde olacaktır. Bizler de öğretmenimizin her zaman yanında durmaya ve ihtiyaç duyduğu her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Bu örnek uygulamasından dolayı kendisine, onu teşvik eden okul müdürümüze teşekkür ederiz. Gelecek senin eserindir öğretmenim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi