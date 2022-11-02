Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 5
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.054,67
ALTIN
984,10
DOLAR
18,59
STERLİN
21,39
EURO
18,38

Mesleğine anlam verdi

Kadışehri ilçesinde, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Aksoy, gönüllü olarak öğrencilere kurs veriyor. 

02 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Mesleğine anlam verdi

Yapmış olduğu anlamlı çalışma kapsamında öğretmen Muhammed Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti. 
Ziyarette yapmış olduğu çalışma hakkında bilgi veren öğretmen Muhammed Aksoy, misafirperverlikten dolayı Müdür Nuri Aksoy’a teşekkür etti. 
“Öğretmenlik; samimiyet, vicdan ve sorumluluk isteyen bir meslektir. Öğretmenlik, fedakârlıkla yoğrulmuş gönül işçiliğidir.” diyen Aksoy, “Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Aksoy, gönüllü ve ücretsiz olarak öğrencilerine kurs vermeye başlamış ve öğretmenlik mesleğine anlam vermiştir. Bu düşüncede olan öğretmenlerimiz oldukça gelecek güven içerisinde olacaktır. Bizler de öğretmenimizin her zaman yanında durmaya ve ihtiyaç duyduğu her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Bu örnek uygulamasından dolayı kendisine, onu teşvik eden okul müdürümüze teşekkür ederiz. Gelecek senin eserindir öğretmenim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Mesleğine Anlam Verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Buzağılar Ölmesin”
“Buzağılar Ölmesin”
“Söz verdik yapıyoruz”
“Söz verdik yapıyoruz”
Yeni başkan Özcan
Yeni başkan Özcan
“Görevimizin başındayız”
“Görevimizin başındayız”
istişare yapıldı
istişare yapıldı
7 şüpheli tutuklandı
7 şüpheli tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim