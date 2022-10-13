Mesleğe ilk adım

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulunda düzenlenen törene Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Suzan Tek Ayaz, ilçe protokolü öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Suzan Tek Ayaz yaptı. Ayaz konuşmasında : “Bugün burada bir ömür boyu devam edecek meslek yolculuğunuzun simgesi olan ‘beyaz önlük giyme’ törenini gerçekleştiriyoruz. Önlüğünüz, formanız, aydınlığın, asaletin, bilgeliğin, alçak gönüllü olmanın, sorumluluğun, din, dil, ırk, cinsiyet, millet ayrımı yapmadan dürüstçe çalışmanın simgesidir. Sizlerin ilkeli, kaliteli, toplumsal değerlere saygılı, bilimsel bilgiyle donanmış, sorumluluk alan, yetkin birer hemşire olma yolunda ilk adımlarınızı attığınız mesleğimizi, okulumuzu ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Bugün beyaz önlüklerinizi giydirmenin mutluluğunu, 4 yılın sonunda edeceğiniz yeminle sizleri mezun etmenin gururuyla taçlandıracağız. Buraya gelirken gösterdiğiniz başarıyı yürekten kutluyoruz. Bu istek ve motivasyonunuzun artarak devam etmesi için tüm hocalarımızla birlikte yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz” dedi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, sağlık çalışanı olma yolunda ilk adımlarını ‘Beyaz Önlük' giyerek atan Üniversite Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerine önlük giydirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Karadağ konuşmasının devamında: “Beyaz önlüğün renginin ak ve paklığı kadar mesleğinizin de ak ve pak olduğunu bilmenizi isterim. Hepinizi canı gönülden tebrik ederim. Salgın sürecinde bir kez daha gördük ki sağlık alanında başta hekimlerimiz olmak üzere hemşirelerimiz, ebelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız çok önemli bir görev ifa etti. Halen de özveri ile ifa etmeye devam ediyor. Her işin başı sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla sağlık süreçlerinin yönetilmesinin mimarları sizlersiniz. Gelecekte bayrağı abiler ve ablalarınızdan sizler alacaksınız. Sağlık Yüksekokullumuzun da bu temelde Akdağmadeni ilçemiz özelinde geleceğin hemşirelerini yetiştirmek gibi bir misyonunun olması çok anlamlı ve değerli. Özellikle ilçelerimizde eğitimlerini sürdüren öğrencelerimizin her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmiştim. Bugün de bu mutlu anlarında öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak istedik. Bizim eğitim-öğretim süreçlerinde amacımız sizi buradan donanımla bir şekilde mezun ederek meslek hayatınıza atılmanızı sağlamak. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim-öğretim süreçlerinin yönetilmesinde bizlerden ne talebiniz oldu ise hiç birine hayır demeden karşılamaya çalıştık. Sizler bu ülkenin yarınları ve geleceğisiniz. O açıdan hepinizi kutluyor ve heyecanınızı paylaşıyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Çok anlamlı ve meşakkatli bir mesleği seçtiniz. İnanın bu meslek onuru ve şerefi içerisinde yarın mezun olduğunuzda hem insanlığa, hem topluma hem de birey olarak aileniz ve kendinize çok büyük değer katacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bu duygularla beyaz önlük giyen öğrencilerimizi tebrik ediyor bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. ” dedi.

Törende Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, “Plastik Hayatlar ve Kanser” konulu bir konferans verdi. Plastik ürünlerin kullanımının artması dolayısı ile özellikle de sıcak yiyecek ve içeceklerin plastik kaplara konulması dolayısı ile çok fazla kimyasalların çözünerek vücudumuza geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Hamdi Temel, belli bir zaman sonra bu çözünen kimyasalların vücudumuzda etkileşimler yaparak zarar verebileceğini dile getirdi. Son yıllarda plastikler ve mikro plastikler ile ilgili çalışmaların arttığını belirten Prof. Dr. Hamdi Temel, “Ne yazık ki anne sütünden tutun, dışkılarda, bebeklerin plasentasında bile mikroplastiklerin bulunuyor. Belki şuan için bu mikroplastiklerin bir zararı görünmemektedir. Ancak yıllar sonra bu mikro plastikler vücutta birikerek nasıl bir zarar verebileceği kestirilememektedir. Plastikler çözünse ayrı dert çünkü toprağın, suyun ve havanın fiziksel ve kimyasal yapısını bozuyor. Çözünmese ayrı dert, hayvanlar yiyerek ölümlerine ve yaralanmalarına neden oluyor” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi