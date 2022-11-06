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Mesleğe ilk adım

Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda yüksek öğrenimlerine devam eden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.

06 Kasım 2022 Pazar 02:16
Mesleğe ilk adım

Düzenlenen törende 71 öğrenci, mesleğe ilk adımı temsil eden beyaz önlüklerini giydi.
Sarıkaya Sarı Zeybek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doçent Dr. Şemsinur Göçer, ilçe daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doçent Dr. Şemsinur Göçer yaptı. 
Göçer konuşmasında: “Sağlık hayattaki en önemli olgudur. Bu sebeple sağlık hizmetlerinin kaliteli bir biçimde sunulması birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Kaliteli sağlık hizmeti yeterli fiziki ve teknik altyapının yanı sıra alanında en iyi şekilde yetiştirilmiş sağlık profesyonelleri ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizi güncel ve kanıta dayalı mesleki bilgi ve beceriler ile donatmaya çalışırken insan ve tabiat sevgisi, yaşamın kutsallığına olan saygı, merhamet, adalet, şefkat ve empati gibi kavramlar ile kültürel ve milli değerler açısından da desteklemeye özen gösteriyoruz” dedi.
Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Yozgat Bozok Üniversitesi gelenekselleşmiş kurum kültürüyle akademik serüvenine emin adımlarla devam ettiğini belirterek Sarıkaya’da  bulunan yüksekokuluyla da  ilçeye canlılık kattığının altını çizdi. 
Sarıkaya’da öğrencileri misafir olarak gördüklerini vurgulayan Serin, “Öğrencilerin her türlü sorunların da devletimizin imkanları doğrultusunda onların yanındayız. İlkeli, kaliteli, toplumsal değerlere saygılı, bilimsel bilgiyle donanmış, sorumluluk alan, yetkin birer sağlık çalışanı olma yolunda ilk adımlarınızı attığınız bu anlamlı günde sizleri tekraren kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, sağlık çalışanı olma yolunda ilk adımlarını ‘Beyaz Önlük' giyerek atan Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerine önlük giydirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 
Karadağ konuşmasında Sarıkaya’nın tarihsel ve kültürel  geçmişi göz önünde bulundurulduğunda ilçenin kültürel dinamiklerini uygun bir yüksekokulun ilçeye  önemli bir anlam ve değer kattığı söyledi.
Karadağ, “Biz bu yıl sözümüzü tutarak iki yüzün üzerinde öğrencimizi yüksekokulumuza kazandırdık. Kaymakamımız da konuşmasında ifade etti. Artık üçüncü sınıf öğrencilerimiz mesleklerinde işin sahasında olmak istiyorlar. Sarıkaya’ya bir fizyoterapi merkezi yakışır. Alternatif tıpta dâhil olmak üzere sağlık süreçlerinin fizyoterapinin her alanına yönelik tedavi süreçlerinde önemli katkılarında sunulacağı dikkate alındığında İlçeye fizyoterapi merkezi kazandırmak oldukça anlamlı ve değerli olacaktır. Bu merkezin kurulması eğitim öğretim süreçlerinin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında da önem atfetmektedir. Böyle bir merkezin ivedilikle ilçeye kazandırılması bölgesel kalkınma noktasında da önemli bir ivme kazandıracaktır. Hem öğrencilerimizin stajları noktasında hem de mezun olduklarında istihdam edilmeleri noktasında fizyoterapi merkezinin önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Yüksekokulumuzun en başından beri ilçeye kazandırılmasındaki heves, heyecan ve iradenin yeniden canlanarak bölgeyi bir sağlık turizmi anlamında bir üsse dönüştürmeyi istiyoruz. Bu duygularla geleceğin sağlık alanına önemli katkılar sunacak  öğrencilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor bugün ki heyecanlarının mesleki yaşantılarında nice önemli başarılara getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Onur ve Yüksek Onur Belgeleri öğrencilere takdim edildi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri  protokol üyeleri takdimiyle mesleğe ilk adımı temsil eden Beyaz Önlükleri giymenin heyecanını yaşadı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Mesleğe Ilk Adım
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