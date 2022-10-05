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Mesai sürüyor

Yozgat’ta ormanlık alana kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren mevsimlik işçiler, zorlu şartlar altında mangal kömürü üreterek geçimlerini sağlıyor.

05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Mesai sürüyor

Mangal kömürü üretimi için Mardin’in Mazıdağı ilçesinden Çekerek ilçesine gelen mevsimlik işçilerin zorlu mücadelesi 6-7 ay sürüyor. Beyyurdu ilçesinde ormanlık alanda çadır hayatı yaşayan mangal kömürü işçileri, aileleriyle birlikte ekonomik kazanç elde etmek için mücadele ediyor.
Orman İşletme Müdürlüğünce, orman alanlarında yürütülen gençleştirme çalışmaları doğrultusunda belirlenen alanlarda kesilen meşe odunu, kurulan ocaklarda 15 ila 20 gün arasında bekletiliyor. İşçiler gece gündüz odunların küle dönüşmemesi için nöbet tutuyor. Yüzlerinden kömür karası eksik olmayan işçilere, ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleye eş ve çocukları da destek oluyor. Yıllardır doğal yöntemlerle üretim yapan mevsimlik işçiler, ocaktan çıkan kömürleri çuvallara dolduruyor. Toptan olarak Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok şehrindeki alıcılara satılıyor. Hazır hale getirilen mangal kömürünün kilogramı ise 13 liradan satılıyor.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinden mangal kömürü üretimi için gelen Vedat Öner, “İlk olarak dağda odunları kesiyoruz, topluyoruz, buduyoruz ve getirip ocaklara döküyoruz. Odun geldikten sonra çadır şeklinde onları diziyoruz. Daha sonra önce saman ardından da ocağın üzerine toprak atıyoruz. Son olarak ocağı ateşliyoruz. 15-20 gün boyunca yanıyor. Gece gündüz ocağın başında nöbet tutuyoruz” dedi.
Mangal kömürü işçilerinden Murat Doğan ise, “Mardin’in Mazıdağı ilçesinden geldik. Çekerek’in Beyyurdu köyünde mangal kömürü yapıyoruz. Burada ailemize katkı olsun diye çalıyoruz. Mangal kömürünün kilosunu 13 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu.
Ali Doğan da Türkiye’nin en kaliteli mangal kömürünün Yozgat’ın Çekerek ilçesinde üretildiğini söyleyerek, Çekerek’te üretilen kömürün kalitesiyle kendisini belli ettiğini söyledi. »İHA

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