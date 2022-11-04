Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52

Mesai dışı hizmet

Yozgat Şehir Hastanesinde sağlık hizmeti mesai dışı saatlerde de verilmeye başladı.

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Mesai dışı hizmet

Yoğun polikliniklerde Çarşamba günleri 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet verileceğini bildiren Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, kendisinin de Dahiliye polikliniğinde muayene hizmeti vereceğini söyledi. 
Kozan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “‘Mesai Dışı Poliklinik’ uygulamasıyla birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda oluşturulan ekiplerimizle hizmet vermeye başladık.
Bu sayede gündüz kliniklerimizde yoğunluktan dolayı randevu bulamayan ya da o saatlerde fırsat bulamayan vatandaşlarımız mesai dışında hastanemize müracaat ederek muayene olabilecek, ilaçlarını yazdırabilecek ve kontrollerini yaptırabilecekler.
Aynı zamanda hekimlerimiz gerekli gördüğü takdirde kan, idrar tahlillerini ve görüntüleme tetkiklerini yaptırabilecekler.
Bu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte hem hastalarımızın mağduriyetleri giderilecek hem de hastanemizin temel amacı olan hizmet etmenin kapasitesi arttırılacaktır. 
Şimdilik Çarşamba günleri 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. İlerleyen zamanlarda inşallah hem hekim sayımız hem de hizmet vereceğimiz günleri artıracağız.” dedi. 
Hastaların muayene olabilmeleri için 182 arayıp MHRS üzerinden, www.mhrs.gov.tr internet adresinden veya hastaneye bizzat gelerek sıra almaları gerektiğini hatırlatan Başhekim Kozan, “Bu konuda büyük bir fedakârlık ve özveri örneği gösteren hekimlerimize ve personellerimize teşekkür ederim, vatandaşlarımıza hayırlı olsun dilerim.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Mesai Dışı Hizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR”
“HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR”
Vatandaşları dinledi
Vatandaşları dinledi
"Kızılay Haftası" kutlaması
"Kızılay Haftası" kutlaması
Vakıf toplantısı yapıldı
Vakıf toplantısı yapıldı
Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor
Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor
3 kişi’den 2’si tutuklandı
3 kişi’den 2’si tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim