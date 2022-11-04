Mesai dışı hizmet

Yoğun polikliniklerde Çarşamba günleri 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet verileceğini bildiren Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, kendisinin de Dahiliye polikliniğinde muayene hizmeti vereceğini söyledi.

Kozan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “‘Mesai Dışı Poliklinik’ uygulamasıyla birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda oluşturulan ekiplerimizle hizmet vermeye başladık.

Bu sayede gündüz kliniklerimizde yoğunluktan dolayı randevu bulamayan ya da o saatlerde fırsat bulamayan vatandaşlarımız mesai dışında hastanemize müracaat ederek muayene olabilecek, ilaçlarını yazdırabilecek ve kontrollerini yaptırabilecekler.

Aynı zamanda hekimlerimiz gerekli gördüğü takdirde kan, idrar tahlillerini ve görüntüleme tetkiklerini yaptırabilecekler.

Bu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte hem hastalarımızın mağduriyetleri giderilecek hem de hastanemizin temel amacı olan hizmet etmenin kapasitesi arttırılacaktır.

Şimdilik Çarşamba günleri 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. İlerleyen zamanlarda inşallah hem hekim sayımız hem de hizmet vereceğimiz günleri artıracağız.” dedi.

Hastaların muayene olabilmeleri için 182 arayıp MHRS üzerinden, www.mhrs.gov.tr internet adresinden veya hastaneye bizzat gelerek sıra almaları gerektiğini hatırlatan Başhekim Kozan, “Bu konuda büyük bir fedakârlık ve özveri örneği gösteren hekimlerimize ve personellerimize teşekkür ederim, vatandaşlarımıza hayırlı olsun dilerim.” diye konuştu.

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