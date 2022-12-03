'MERKEZİM HER YERDE'

‘Merkezim Her Yerde’ sloganı ile Yozgat Gençlik Merkezine gelemeyen gençler Gençlik Merkezi faaliyetleri ile buluşturuldu.

Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen programda gençlik liderler ve gönüllü gençler Saray Yibitaş ortaokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek doyasıya eğlendiler.

Düzenlenen program ile ilgi açıklamada bulunana Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlik liderleri, gönüllü gençlerimiz DENEYAP eğitmenlerimizi ve üniversite gönüllü gençlerimizin katılımı ile Saray Yibitaş Ortaokulu’ndaki gençlerimizle bir araya gelip, doyasıya eğlendik. Gönüllü gençlik liderlerimizin katılımıyla gençlerimiz, dart, badminton, halat çekme, geleneksel çocuk oyunları oynayıp, yüz boyama etkinliği yaptık.

Ayrıca Yozgat Gençlik Merkezi DENEYAP Atölyemizde yapılan deneyimlerimiz Saray Yibitaş öğrencileri ile paylaştık. Saray Yibitaş Ortaokulu’nda yapılan etkinlikte IEEE Bozok Kulübü üyeleri, DENEYAP gönüllüleri 3D yazıcı ile tasarlanan ürünlerin nasıl üretildiğini, güneş enerji panellerinden nasıl elektrik üretildiği depolandığını ve tekrar nasıl kullanıldığını gördüler.

Dünyadaki en hafif malzemeler arasında olan aerojel kumaşa yüksek ısılarda bile dokunup, hidrofobik kaplamanın nasıl yapıldığını gören gençler eşsiz bir deneyim yaşadılar.” İfadelerini kullandı.

EĞLENEREK ÖĞRENDİLER

Geleceğin Teknoloji Yıldızlarının yetiştirilmesi adına çocuklarn hayal dünyalarını geliştirmeye çalıştıklarını belirten Sapmaz,” Bilgiyi nasıl ürüne dönüştürülür dokunarak görerek hissetmelerini istedik. Okul ortamında öğrencilerinin bu güzel faaliyet ile buluşmasını sağlayarak mutlu olmalarını sağlayan Yibitaş Okul Müdürümüz Bekir beye Liderlerimize gönüllülerimize, DENEYAP gönüllülerine teşekkür ediyoruz. Bu günün enerjisini yarınlarımızın güçlü Türkiye’si için kullanmak kurumsal ve bireysel görevimizdir.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin