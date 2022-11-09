Merkeze ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a ziyaretinde Şube Müdürü Agah Ayhan eşlik etti. Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi ziyaretinde öğretmenler ile sohbet eden ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Yoldaş, “Gayretlerinden dolayı kurum müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi.

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