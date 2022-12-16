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Merkeze ziyaret

Özel Bakım Merkezi Ücret Tespit Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Defterdar Yüksel Enoğlu ve Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli Özel Çamlık Bakım Merkezini ziyaret etti.  

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
Merkeze ziyaret

Vali Yardımcısı Adnan Kayık ve komisyon üyeleri Bakım Merkezi hakkında Sorumlu Müdürü Merve Zengin'den detaylı bilgi alarak zihinsel, bedensel ve ruhsal engellilerin bulunduğu bölümleri ziyaret ettiler. 
Toplamda kapasitelerinin 300 olduğunu ifade eden Merve Zengin, yaklaşık 80 civarı görevli personelin çalıştığını ve bunlarında yüzde 3’ünün özürlü kontenjanından alınan engelli personel olduğunu söyledi.
Bakım Merkezinde kalan vatandaşların Türkiye’nin her bölgesinden gelebildiğini ve istedikleri takdirde başka bir bölgede ki başka bir bakım merkezine aktarılabildiklerini ifade eden Zengin, Türkiye genelinde 150 Bakım Merkezinin hizmet verdiğini belirtti.
Bakım Merkezinde kalan engellilerle sohbet eden Vali Yardımcısı Adan Kayık görüştüğü bakım evi sakinlerine “İsteğiniz, beğenmediğiniz,  varsa sorun ve sıkıntılarınızı bizlere ulaşabilirsiniz” diyerek her konuda yanlarında olduklarını bildirdi.
Bakım Merkezinde kalan engelliler Vali Yardımcısı Adnan Kayık'a ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. 
Engelliler kendilerine çok iyi bakıldığını, idare ve çalışanlarının bakım merkezinde kalan engellilerin sağlık ve huzuru için üstün gayret içinde çalıştıklarını belirterek ziyaret için teşekkür ettiler. »Haber Merkezi

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Merkeze Ziyaret
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