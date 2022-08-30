Merhaba pikniği

Piknikte Belediye Başkanı Celal Köse minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Köse, “Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evimizin öğrencileri minik yavrularımızla Yeni Döneme Merhaba Pikniğinde bir araya geldik. Yüce Mevla'm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu, başarılı uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.
»Haber Merkezi
30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Piknikte Belediye Başkanı Celal Köse minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Köse, “Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evimizin öğrencileri minik yavrularımızla Yeni Döneme Merhaba Pikniğinde bir araya geldik. Yüce Mevla'm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu, başarılı uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.