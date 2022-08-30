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Merhaba pikniği

Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi tarafından yeni döneme merhaba pikniği düzenlendi.

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
Merhaba pikniği

Piknikte Belediye Başkanı Celal Köse minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Köse, “Yozgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evimizin öğrencileri minik yavrularımızla Yeni Döneme Merhaba Pikniğinde bir araya geldik. Yüce Mevla'm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu, başarılı uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Merhaba Pikniği
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