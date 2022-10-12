MERCİMEKTEPE BİLİM SÖYLEŞİLERİ

Gerçekleşen programda Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağlam, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Ömer Karakoç ve Ruveyda Yozgat bilgilendirici, yol gösterici ve tanıtıcı sohbetlerde bulundular.

Ayrıca YOBÜ Ziraat Fakültesi Öğrencisi ve Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı Hakan Akbaş’ın öncülüğünde üniversiteli öğrenciler etkinliklere katkı verdiler. Programda yer alıp katkı veren öğrenciler; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Elif Bebek, Fatma Soytürk, Hatice Özçiçek, Sibelcan Buğday, Şerife Gündüz, Esmanur Kolay, Emiş Kılınç, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Hayrünnisa İcik, Alime Beyza Arslan ve Neslihan Şeker, Eğitim Fakültesi’nden Rumeysa Çetinkaya ve Elanur Etız ile Meslek Yüksekokulu’ndan Hüseyin Güneş kendileri için de faydalı bir faaliyet olduğunu ifade ettiler.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde farklı düzeylerde eğitim gören öğrenciler için farklı bir atmosfer oluşturulan programda bilim, teknoloji, sağlık, çevre, gençlik, kariyer, meslek ve kültür, sanal dünya ile etkileşim, metaverse, deprem ve sel gibi afet türleri ile afetlere karşı tedbirler ile geniş yelpazeden konularla ilişkili temel düzeyde farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Akademisyenler ve diğer konuşmacılar öğrencilerin merak yüklü sorularına cevap verdiler.

Öğrencilere spor bilimleri konusunda bilgiler aktaran ve kendi hayatından da örnekler vererek sohbet eden Prof. Dr. Mehmet Güçlü yaptığı değerlendirmede, “Çocukların gözlerindeki ışıltıdan onların ne denli harika çocuklar olduğu ve gelecek vaat ettiğini kolaylıkla anlıyoruz. Çocukları ilgi alanları ve yetenekleri yönünde yüreklendirmemiz gerekir.” dedi.

Öğrencilere meslek hayatından ve çalışmalarından bahseden ve onlara yol gösterip ufuk açan Prof. Dr. Hamdi Temel ise “Çocuklar farklı konularda bilgiler edinmekten mutlular ve yeni konulara ilgililer. Onların yanında olmalı ve sorularına cep vermeliyiz.” diye konuştu.

Etkinliğin hem içerik hem de organizayon bakımından başarılı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mehmet Sağlam, “Çocuklara sağlanan kaynak materyallerin, öğrencileri heyecanlandırdığını gördüm. Üniversiteden öğretim elemanları ile tanışmış olmaları da onlar için heyecan vericiydi. Daha önce farklı kademelerde İngilizce öğretmenliği yapmıştım. Bu, bana hangi sınıfta ne düzeyde ve nasıl konuşmam gerektiği konusunda yardımcı oldu.” dedi ve etkinliğin başarılar doğurmasını dilediğini ifade etti.

Programa üniversiteden öğrencileriyle katılan ve kendi danışmanlığında Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hayrünnisa İcik, Alime Beyza Arslan ve Neslihan Şeker’in TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Unity Tabanlı Doğal Afet Bilgilendirme Oyunu” projelerini de tanıtan Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer, “Öğrencilerin teknolojik gelişmelere ve eğitici oyunlara olan ilgisi oldukça yüksek. Bir araya geldiğimiz çocukları üniversitede yapılan otonom araç, robot ve drone projelerini ve farklı teknolojik uygulamaları yerinde görebilecekleri fırsatlar sunmalıyız. Proje geliştirebilecek potansiyelde öğrenciler var. Farklı TÜBİTAK projelerinde okullarla ortak çalışmalar yapabiliriz.” şeklinde konuştu.

Yaptığı değerlendirmede Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, “Ortaokul 7’inci sınıf öğrencileri ile buluşma fırsatı buldum. Öğrencilerin ilgi, heyecan ve enerjilerine yakinen tanıklık etmek beni çok mutlu etti. Onlarla, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında konuştuk. Kendilerini akademik anlamda geliştirmeleri yanında, gerek okullarının, gerekse Yozgat ilimizin kendilerine sundukları spor altyapısını da kullanıyor olmalarını da takdirle karşıladım. Geleceğimizin sağlam kafa ve sağlam vücut bütünlüğüne sahip gençlere ait olacağına olan inancım kuvvetlendi.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sıfır atık, su varlıkları, iklim değişikliği, doğa ile uyumlu yaşama konularında konuşan ve çocuklara TEMA Vakfı hakkında bilgilendirmede de bulunan Abdullah Abdülkadir Karaduman, “Doğa ile uyumlu bir yaşam için doğanın korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunan, yaşadığı yerin doğasını korumak için çaba harcayan, böylesi topluluklara katılan, bu yönde yapılan faaliyetleri daha geniş bir alanda duyulması için katkı sağlayan nesilleri yetiştirmeliyiz. Toprağın, suyun, biyolojik çeşitliliğin, ormanların ve diğer doğal varlıkların korunması için gönüllü çaba içerisinde olabilen gençlerin yetiştirilmesi için bu tir etkinliklerde yer almak ve katkı vermek görevimizdir.” dedi.

Etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Gençlik Liderleri Ömer Karakoç ve Ruveyda Yozgat, “Bu etkinliğe davetleri sebebiyle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederim, hem öğrenciler hem gençlik merkezi adına verimli bir gün oldu. En önemlisi öğrencilerin yüzlerindeki o tatlı ve sıcak tebessümü görebilmek, gençlerin sahipsiz olmadıklarını gösterebilmek adına böyle etkinliklerin gerçekleştirilmesi takdir edilecek bir durumdur. Umarım başka etkinlikler de gerçekleştirip gençlere bir nebze olsun faydamız dokunur.” diye konuştu.

Öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere götürdükleri hediye kitaplardan; TÜBİTAK yayınlarından Meraklı Minik ve Bilim Çocuk, Bilim Teknik, Kayseri Bilim Merkezi'nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yayınları ve gönüllülerce temin edilen kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Bu vesileyle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkan Yardımcısı Kadim Budak, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ozan Ünsalan ve gönüllülere gıyabında teşekkür edildi.

Okulda görev yapan öğretmenler, öğrencilerinin etkinlikleri ve söyleşileri çok beğendiklerini ifade ederek çocukların artan neşelerinin kendilerini mutlu ettiklerini belirttiler. Akademisyenleri okullarında görmekten ayrıca memnuniyet duyduklarını da söyleyip, böylesi aktivitelerin önemine değindiler.

Öteden beri Yozgat köy, kasaba ve içleri başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde benzer etkinliklere öncülük eden, özgün başlıklar etrafında Yozgat mahalle okullarında da böylesi programlara önayak olan Prof. Dr. Mustafa Böyükata programda yer alan ve katkı veren her bir akademisyen, öğrenci ve farklı kurum ve kuruluşlardan kişilerin ayrı ayrı değerli oldukları belirterek onlara teşekkür etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Önceki eğitim öğretim yılı içerisinde yaptığımız çalışmalara özveriyle katkı verenler oldu. Valimiz Ziya Polat zaman ayırıp bir tanesine bizzat katıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı il merkezine bağlı köy okullarına gidişlerimizin planlanmasında yardımcı oldu. İlçe milli eğitim müdürlerimiz ile gittiğimiz okulların yöneticileri ve öğretmenlerimiz içtenlikle bizleri misafir ettiler. Bunlar değerli şeylerdir. Bu gün gerçekleştirdiğimiz etkinlik için Okul Müdürümüz Ebru Başer, Müdür Yardımcıları Mehmet Akif Şahin ve Bekir Açıkgöz ile okulda görev yapan öğretmenlerimizin samimi yaklaşımları ve gayretleri oldukça kıymetliydi. Üniversitemiz yönetimi üniversiteli gençlerin katılımını sağlamak için onlara araç tahsis etmiştir. Bu program üniversitemizin tanıtımı, kurumlar arası işbirliği ve aynı zamanda ‘Mercimektepe’ için de farkındalığı artırmaktadır. Gönül istiyor ki, güzel şehrimiz Yozgat’ı daha nitelikli çalışmalar ile görünür kılalım. Böylesi çalışmaların artırılarak ve genişletilerek deva ettirilmesinde fayda görüyorum.” dedi.

Okulda heyecan dolu bir gün yaşandığına değinen ve memnuniyetlerini ifade eden Erdoğan M. Akdağ İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ebru Başer, “Öğrencilerimizin bakış açılarını genişletmeleri adına çok faydalı bir program oldu. Öğrencilerimiz yaşları itibariyle halen keşfedilmeye namzet cevherlerdir. Bu bakımdan da katkı veren buluşmalar yaşandı” diyerek katılıp katkı verenlere teşekkür belgesi takdim etti. »Haber Merkezi