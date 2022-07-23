Memurluğa son adım

KPSS’ye sayılı günler kala memur adaylarının sınava hazırlıkları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS genel yetenek genel kültür sınavı 2 oturum şeklinde 31 Temmuz tarihinde yapılacak. 21 Temmuz tarihinde sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adayların sınav telaşı daha da arttı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat merkezde 7 bin 245 aday sınava girecek. Toplam 20 binada gerçekleşecek sınavın 7 tanesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı binalarda, 13 tanesi ise Bozok Üniversitesine bağlı farklı binalarda yapılacak. Ayrıca sınava girecek adayların 4 bin 681’ini kadın aday, 2 bin 564’ünü ise erkek adayın oluşturduğu bildirildi.

KPSS sınavına girecek memur adaylarının, Yozgat İl Halk Kütüphanesinde çalışmaları aralıksız sürüyor.

1991 yılından itibaren Yozgat merkezde bulunan Kültür Merkezinin içerisinde hizmet vermekte olan İl Halk Kütüphanesinde, vatandaşlar bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılıyor. Halk kütüphanelerinin en önemli işlevinin bilgi edinme gereksinimini karşılamak olduğunu bildiren yetkililer, ayrıca bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarının da desteklendiğini belirtti. Açıklamada, başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığının yaratılıp, güçlendirildiğinin altı çizilirken, kütüphanelerde toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanması ve geliştirmesi sağlanmakta olduğu söylendi.

ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTE

Yayınlar ve araştırma bölümü ile ders çalışma salonlarından oluşan Yozgat İl Halk Kütüphanesi’nde, çocuk ve yetişkin bölümü olup internet erişim merkezi ile hizmet verilmekte olduğu bildirildi. Sürekli okuma alışkanlığını artırmak ve ödünç kitap alımını çoğaltmak için eğitsel ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği İl Halk Kütüphanesi’nde yetkililer, okullar ve öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olarak etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

EVE GÖRE DAHA RAHAT

İl Halk Kütüphanesinde en çok kullanılan bölümlerden birinin ders çalışma salonları olduğu belirtilirken, üniversite ve memurluk sınavlarına hazırlanan kullanıcıların çoğunlukta olduğu söylendi. İl Halk Kütüphanesi’nde kullanıcılara ders çalışacak rahat ve huzurlu bir ortam sağlanırken, bunun için giriş katta bulunan dinlenme alanlarının oluşturulduğu vurgulandı. Kütüphanede, eğitim döneminin yoğun olduğu zamanlarda üniversiteye hazırlık öğrencileri ağırlıklı olduğu belirtilirken, yaz döneminde ise KPSS sınav hazırlığı yapan kullanıcıların yoğun olduğunun altı çizildi. İl Halk Kütüphanesinde ders çalışan adaylar ise ev ortamına göre daha rahat ve sınav ortamı havası olduğu için kütüphanede ders çalışmayı tercih ettiklerini dile getirdiler.

»Rabia Şahin – Sema Nur Koçaker