Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS sınavına Fatma Temel Turhan Ortaokulu’nda girecek memur adaylarına moral vermek amacıyla AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından ikramlıklar dağıtıldı. Konuyla ilgili İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Yönetim Kurul Üyelerimiz ile Fatma Temel Turhan Ortaokulu’nda KPSS sınavına girecek olan kardeşlerimize ikramlık dağıtımında bulunduk. KPSS sınavına girecek olan tüm kardeşlerimize başarılar diliyoruz.” dedi. »Haber Merkezi