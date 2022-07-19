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Memlekete döndüler

Tokat'ın Niksar ilçesinde 12-14 Temmuz arasında düzenlenen 15 Temmuz Açıkhava Tekvando Turnuvası'nda takım halinde şampiyonluk elde eden Sorgunlu tekvandocular memlekete döndü.

19 Temmuz 2022 Salı 02:11
Memlekete döndüler

Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Takımı Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, 14 ilden 300 sporcunun katıldığı şampiyonaya 14 sporcu ile katıldıklarını, 4 birincilik, 4 ikincilik 3 de üçüncülük elde ettiklerini söyledi.
Kulüp olarak turnuvada büyük başarı elde ettikleri ifade eden Dinçer, "Minik erkeklerde takım halinde birinci olduk. Ümit erkeklerde ise takım halinde üçüncü olduk. Çok kuvvetli takımları geride bırakarak şampiyonluk kupasını almak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Biz kulüp olarak katıldığımız tüm turnuvalarda böyle başarılar elde ediyoruz. Sporcularımızın yoğun çalışma temposu, velilerimizin destekleri ve antrenörlerimizin gayretleri ile bu başarı geldi. Müsabakaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi. »AA

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Memlekete Döndüler
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