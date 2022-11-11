“Medikal kenevirin üssü olacak”

Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Ebru Erkekli'nin sunduğu TRT Radyo-1’in ‘Günebakan’ programına konuk oldu.

Programda Rektör Karadağ, Bozok Üniversitesinde “Endüstriyel Kenevir” alanında yapılan çalışmalar ve multidisipliner çalışma sonucunda elde edilen “Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir” isimli kitabın içeriğine ilişkin merak edilen soruları cevaplandırdı.

Karadağ, “Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir” isimli kitabı oluşturma fikrinin Yozgat Bozok Üniversitesi’nin “Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisas üniversitesi olmasından kaynaklandığını söyledi.

Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma odaklı, bir taraftan bu disipline yönelik insan gücü, bilimsel çalışmalar, patent ve AR-GE çalışmalarını yaparken diğer taraftan da ürettiği bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi de sanayici ile buluşturan bir ihtisas üniversitesi olduğunu belirtti.

“VAR GÜCÜMÜZ İLE ÇALIŞIYORUZ”

Karadağ konuşmasında, “‘Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir’ isimli yeni bir kitabımız yayımlandı. Kitabımızda dünyada medikal kenevire yönelik neler yapılıyor, insan sağlığı üzerine kazanımları neler ve biz Türkiye’de neler yapıyoruz konularında hem bilim camiasına hem de bu disipline gönül vermiş insanlara doğru bilgi sunmak ve kaynak oluşturmak istedik. Bu kitap, klinik tıp başta olmak üzere insan sağlığına yönelik kenevirle ilgili bilinenlerin geniş bir literatür taraması ve literatür bilgileri dahilinde yeni görüş ve önerileri de içeren kapsamlı bir çalışmadan oluşmaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kenevirin bütün biyo kütlesinin ekonomiye kazandırılması adına tarım, gıda ve yem, tıp, ilaç ve sağlık, tekstil, selüloz, kompozit ve biyomalzemeleri, elektronik, makine ve enerji, inşaat ve yapı malzemeleri, temel bilim teknolojileri, sosyal bilimler mevzuat ve pazarlama araştırma gruplarında 200’ü aşkın akademisyenimiz tarafından proje ve bilimsel çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Üniversite olarak çok sayıda prototip ürettik. 11 tane kozmetik ürün yaptık. Marka tescilini yaparak Sağlık Bakanlığı'ndan kullanım iznini alıyoruz. Katma değeri çok yüksek olan kenevir, son dönemlerde stratejik bir ürün haline geldi. Kenevirin Türkiye’de 20 ilde üretimine izin verilmekte. Bu illerden bir tanesi de Yozgat. Biz de üniversite olarak ihtisas üniversitesi olmayı hedefe koymuştuk. Bu alanda tek yetkili, bilgi üreten, insan gücü yetiştiren, akademik anlamda literatüre katkı sunan bir üniversiteyiz. Yaptığımız çalışmalar sonuncunda endüstriyel kenevir ile ilgili hayalleri olan yatırımcı ve sanayicilerimizle de buluşmaya başladık. Bu anlamda üretilen bilginin teknolojiye dönüşmesine de öncülük ediyoruz. Üniversitemiz, endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması süreçlerini başarı ile yürüten bilgiyi teknolojiyle ve teknoloji de sanayi ile buluşturan bir üniversite. Kenevir Türkiye’nin geleceğinde ekonomik olarak çok büyük katkı sunacak bir bitki. Medikal kenevir alanında çok önemli yok kat ettik. İnşallah ilimiz medikal kenevirin üssü olacak pilot bir il olur. Tek amacımız keneviri ekonomiye kazandırmak. Bunun içinde var gücümüz ile çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, TRT Radyo 1 "Günebakan" ekibine teşekkürlerini sundu. »Haber Merkezi