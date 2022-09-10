Mecliste son gün

Son gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı öncesinde 3 adet yazılı önerge meclis başkanlığına sunularak meclis tarafından çeşitli komisyonlara havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının son gündem maddesi; Çekerek ilçesinde İl Özel İdaresine ait bakım evinin fiziki durumu, makine parkında bulunan araç ve ekipmanlar ile taşınmazlar hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclise sunuldu.

YERİNDE TESPİT

Komisyon Başkanı İrfan Coşgun tarafından sunulan raporda, “Çekerek ilçesi bakım evinde bir kadrolu, on altı şirket elemanı, dört adette geçici birlik elemanı ile ilçede hizmet vermektedir. İlçede dört adet damperli kamyon, iki adet silindir, bir adet çöp toplama kamyonu, iki adet greyder, bir adet servis minibüsü, bir adet yükleyici kepçe, bir adet ekskavatör, bir adet kazıyıcı yükleyici, iki adet pikap, bir adet distribütör astar makinesinin olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, Çekerek ilçesi bakım evinin bahçe duvarının yapılması ve binanın boya ve badanaya ihtiyacının olduğu komisyonumuz tarafından yerinde tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi. »Rabia Şahin