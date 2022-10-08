Mecliste son gün

Toplantıya Vali Ziya Polat katıldı. Gündemde yer alan iki ayrı madde görüşülüp karara bağlandı.

Çandır ilçesine bağlı köylerde yaptırılan veya yapımı devam eden köprü, menfez, kilitli parke ve kanalizasyon inşaatı yapımı, bakım ve onarımlarının genel durumları hakkında gerekli araştırma yapılması için Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan rapor sunuldu. Raporu sunan Komisyon başkanı Mehmet Gönül ,Çandır ilçesine bağlı köylerde İl Özel İdaresi 2021 bütçesinden 129 bin 800 TL Bedelle Büyükkışla Köyü yoluna kutu menfez yapıldığını, 4 bin 458 TL Bedelle Kozan köyüne 301 metre kanalizasyon borusunun muhtarlıkça alınarak şebeke hattının yapıldığını belirtti. Komisyon başkanı Gönül , “2021 mali yılı Köy-Des projesi kapsamında Çandır- Çayıralan ilçesi çokradan mahallesi arası bin 600 m3 0-25 mm ebatında temel malzeme alınarak stabilize yapılmıştır. İl Özel idaresi 2022 mali yılında toplamda 147 bin TL bedelle Gülpınar, İğdeli, Kozan köylerinin her birine 256 m2 kilitli parke ve 96 metre bordür döşemesi, 17 bin 110 TL bedelle Kozan köyüne 200 metre içme suyu şebeke hattının değiştirildiği, 49 bin TL bedelle Büyükkışla köyü mezarlık duvarı yapımı keşfi beklendiğinden henüz yapılmamıştır. 2022 mali yılı Köy-Des projesi kapsamında Büyükkışla köyüne bin 280 m2 kilitli parke ve 293 meter bordür, Gülpınar köyüne 936 m2 kilitli parke ve 239 metre bordür, İğdeli köyüne 886 m2 kilitli parke ve 231 metre bordür ve Kozan köyüne bin 94 m2 kilitli parke ve 331 metre bordür işi yaptırılmıştır” diye açıkladı. Okunan rapor meclis üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Mecliste yer alan diğer gündem maddesi ise, Şefaatli ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan veya devam eden 1. Ve 2. Kat asfalt kaplama, BSK, yama ile köy yollarında yapılan bakım ve onarımlar hakkında gerekli inceleme yapılması için Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Komisyonu Başkanı Mikayil Demir tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporu okuyan Komisyon Başkanı Demir, “Şefaatli ilçesine bağlı köy yollarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yama malzeme alımında 1 milyon 684 bin 407 TL, 1 milyon 5543 bin 23 TL beton yol yapımı için ödenek aktarıldığ3ı, Seydiyar köy yoluna 2’nci kat asfalt kaplama yapıldığı, 23 Eylül tarihine kadar bin 850 ton yama malzemesi kullanılmıştır. 4 adet Kuzayca, Dedeli, Paşaköy ve İbrahimhacılı köy grup yollarının bakım ve onarımları yapıldı. güzelli ve Kızılay köyleri altında 600 metre civarında yolun bozulduğundan kumlaması yapılarak stabilize hale getirildiği ve diğer köy yollarının bakım ve onarım işi planlama doğrultusunda devam ettiği yapılan incelemelerde ve ilgililerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” diye açıklamada bulundu.

Meclis toplantısı ardından Vali Ziya Polat, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile birlikte İl Özel İdaresi personeli sofrasına konuk oldu. Vali Polat, personeller ile bir araya gelerek sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi alıp personellere kolaylıklar diledi. »Rabia Şahin »Muhammed Üstüntaş